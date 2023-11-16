Прозрачное платье и шуба: поклонники набросились на Алину Загитову из-за наряда

Прославленная фигуристка Алина Загитова посетила премию журнала Voice в провокационном образе, который вызвал переполох в соцсетях. Спортсменка примерила прозрачное кружевное платье и шубу. Об этом пишет StarHit.

21-летняя знаменитость показала стройную фигуру и пышные формы. Алина выбрала черное платье с кружевом, через которое можно было разглядеть ее белье. Она дополнила образ украшениями и надела шубу в стиле 90-х.

Многие поклонники были в восторге от вида фигуристки, но нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Пользователи Сети отметили, что девушка потеряла скромность и стала вульгарной.

«Девочка что-то испортилась. Что за вульгарный прикид?! Алине не следовало так явно выпячивать все свои достоинства», «У Алины прекрасная внешность от природы, но зачем все это?!», «Боже, это ужасно, она стала похожа на вульгарную девушку», «Неужели рядом с ней не было адекватных людей, которые бы сказали, что это все — безвкусица!», «От былой скромной спортсменки не осталось ничего», «Мне нравится Алина, но не нравится, что на ней», «А у нее есть стилист? Мне кажется, что нет!» – пишут в комментариях.

Напомним, что сейчас Загитова пробует себя в качестве телеведущей и выпустила свою коллекцию одежды. В интервью она признавалась, что сталкивается с критикой, но старается на нее не реагировать. Правда, особо яростных недоброжелателей девушка блокирует в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как фигуристка Евгения Медведева и комик Абрамов обсудили лишний вес Алины Загитовой.