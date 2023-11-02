«У нее веры нет никому»: Тутберидзе раскрыла, как допинг-скандал изменил фигуристку Валиеву

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые за полтора года прервала молчание и высказалась о допинг-скандале с участием своей воспитанницы Камилы Валиевой. По ее словам, вся эта ситуация очень сильно повлияла на молодую спортсменку, и сейчас она сильно изменилась.

Напомним, что судьба одной золотой медали зимней Олимпиады в Пекине до сих пор остается нерешенной. Речь идет о победе сборной России в командном турнире по фигурному катанию, которую в итоге отказались засчитывать из-за того, что в крови одной из участниц нашли запрещенное на играх вещество. Ближайшее заседание по этому вопросу пройдет 9 и 10 ноября.

Как отметила Тутберидзе, для Валиевой, из-за которой и начался скандал, все это стало огромным испытанием, которое оставило на ней определенный отпечаток. Сейчас она больше не та наивная и искренняя девочка, что отправлялась на Олимпиаду.

«Я увидела в этот момент в зале, что Камила уже не такая звонкая. То есть вот этот стресс, отсутствие мотивации. Я думаю, что это на нее повлияло. Вообще, это ее очень изменило, до этого она была очень искренний ребенок. Больше, думаю, у нее веры нет никому», - поделилась тренер Камилы в интервью Леониду Слуцкому.

Самое тяжелое для Валиевой, по словам Этери, было то, что все это происходило на фоне тяжелой болезни ее матери. Когда начались разбирательства, фигуристка узнала, что ее родительницу доставили в реанимацию с коронавирусом. Решался вопрос, отправлять ли Камилу назад в Россию, однако она продолжила участие в играх. Сейчас Тутберидзе считает, что разрешение ей дали для обеспечения новых информационных поводов для СМИ.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала об истерике Александры Трусовой после поражения на Олимпиаде.