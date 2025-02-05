Этери Тутберидзе скорбит по фигуристке, погибшей в авиакатастрофе в США с мамой. Тренер по фигурному катанию почтила память умерших в соцсети.

В начале 2025 года в США произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. На борту находились 67 человек, среди которых были россияне. Никто из них не выжил. Среди погибших оказались врач Олеся Тейлор и ее 12-летняя дочь-фигуристка. Девочка состояла в клубе фигурного катания Ion, она возвращалась домой из штата Канзас, где проводился Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.

В личном блоге Этери опубликовала фото погибших и выразила соболезнования. По словам тренера, она не может смириться с трагедией.

«Покойтесь с миром, Оливия и Олеся. Не могу с этим смириться», — высказалась Тутберидзе.

Ранее мать погибшего в США фигуриста Вадима Наумова заявила, что он хотел вернуться в РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в авиакатастрофе в США погиб 46-летний российский фигурист Александр Кирсанов.