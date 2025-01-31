«Сын хотел вернуться в Россию»: мать рассказала о погибшем в США фигуристе Вадиме Наумове

Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, погибшие в авиакатастрофе в США, планировали вернуться в Россию. Об этом рассказали проживающие в Санкт-Петербурге родители спортсмена.

«Сын не мог вернуться в Россию насовсем. Потому что нужно было хотя бы до пенсии там доработать. А после пенсии он хотел вернуться. Все дело в том, что когда он окончил институт, здесь не было работы никакой. А в США ему предложили хорошую работу. Он не думал, что так долго будет там. Но застрял. Он помогал нам деньгами, мы кормились фактически за его счет. Он нам до сих пор высылал деньги», — поделилась мама Вадима Наумова с «Kp.ru».

По ее словам, в последний раз работавший тренером сын звонил им, когда готовился лететь на соревнования с детьми. При этом пенсионерка уточнила, что внук Максим остался жив, так как полетел другим рейсом.

«К счастью, их сын Максюша остался жив! Он раньше вылетел. У него соревнования кончились раньше. Наверное, он тоже мог быть с ними. Но разница в соревнованиях его спасла. Сейчас Максюша полетел на место крушения, чтобы все узнать», — рассказала мама погибшего тренера.

Напомним, Евгения Шишкова и Вадим Наумов эмигрировали в США в 1998 году. За границей они работали тренерами. В Канзасе проходил чемпионат по фигурному катанию, на котором они должны были присутствовать. В ночь на 30 января они оказались среди пассажиров лайнера, рухнувшего при посадке в аэропорту Вашингтона после столкновения с военным вертолетом.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что спортсмены, которые могли находиться в разбившемся самолете, давно не имеют отношения к России.