Есть снимок УЗИ: бойфренд дочки Литвиновой намекнул на ее беременность

Бойфренд 23-летней дочки Ренаты Литвиновой намекнул на ее беременность. Федор Дьяконов опубликовал интригующий кадр в соцсети.

В начале 2025 года в Сети появилась новость о беременности 23-летней Ульяны. Слухи стали распространяться после снимка девушки в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Ни звездная мама, ни сама Ульяна не комментировали новость. Зато ее избранник «подогрел» слухи.

В личном блоге Федора появился снимок Ульяны в свободной футболке с изображением УЗИ. Он сопроводил кадр смайликом в виде сердечка.