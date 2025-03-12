НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 марта 2025, 10:38
1 мин.

Есть снимок УЗИ: бойфренд дочки Литвиновой намекнул на ее беременность

Бойфренд дочки Ренаты Литвиновой намекнул на ее беременность, показав снимок УЗИ.
Есть снимок УЗИ: бойфренд дочки Литвиновой намекнул на ее беременность

© Starface.ru

Бойфренд 23-летней дочки Ренаты Литвиновой намекнул на ее беременность. Федор Дьяконов опубликовал интригующий кадр в соцсети.

В начале 2025 года в Сети появилась новость о беременности 23-летней Ульяны. Слухи стали распространяться после снимка девушки в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Ни звездная мама, ни сама Ульяна не комментировали новость. Зато ее избранник «подогрел» слухи.

В личном блоге Федора появился снимок Ульяны в свободной футболке с изображением УЗИ. Он сопроводил кадр смайликом в виде сердечка.

Есть снимок УЗИ: бойфренд дочки Литвиновой намекнул на ее беременность

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Отметим, что сама Ульяна по-прежнему не подтверждает беременность.

Ранее 58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в белой шубе Balenciaga для глянца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце отказалась идти к психологу после скандалов с Павлом Прилучным.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса