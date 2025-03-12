Есть снимок УЗИ: бойфренд дочки Литвиновой намекнул на ее беременность
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Бойфренд 23-летней дочки Ренаты Литвиновой намекнул на ее беременность. Федор Дьяконов опубликовал интригующий кадр в соцсети.
В начале 2025 года в Сети появилась новость о беременности 23-летней Ульяны. Слухи стали распространяться после снимка девушки в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Ни звездная мама, ни сама Ульяна не комментировали новость. Зато ее избранник «подогрел» слухи.
В личном блоге Федора появился снимок Ульяны в свободной футболке с изображением УЗИ. Он сопроводил кадр смайликом в виде сердечка.
Отметим, что сама Ульяна по-прежнему не подтверждает беременность.
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