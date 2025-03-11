58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в белой шубе Balenciaga для глянца

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в шубе Balenciaga для глянца. Артистка поделилась новыми кадрами в соцсети.

Рената Литвинова снялась для обложки португальского Vogue. 58-летняя актриса приняла участие в фотосессии в преддверии премьеры своего нового спектакля в Париже. Литвинова позировала для глянца в образах Balenciaga.

Так, на обложке она появилась в белой длинной шубе от известного бренда и с маской на лице. Ей сделали голливудскую укладку и нюдовый макияж. Также знаменитость примерила розовое платье с черными перчатками и костюм из пиджака и юбки.

Увидев снимки, подписчики пришли в восторг и сравнили актрису со «снежной королевой».

«Снежная королева. Огонь», — написали подписчики.

Сама Литвинова не отреагировала на комментарии.