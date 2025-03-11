НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 марта 2025, 10:43
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58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в белой шубе Balenciaga для глянца

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в белой шубе Balenciaga для глянца

© Starface.ru

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в шубе Balenciaga для глянца. Артистка поделилась новыми кадрами в соцсети.

Рената Литвинова снялась для обложки португальского Vogue. 58-летняя актриса приняла участие в фотосессии в преддверии премьеры своего нового спектакля в Париже. Литвинова позировала для глянца в образах Balenciaga.

Так, на обложке она появилась в белой длинной шубе от известного бренда и с маской на лице. Ей сделали голливудскую укладку и нюдовый макияж. Также знаменитость примерила розовое платье с черными перчатками и костюм из пиджака и юбки.

Увидев снимки, подписчики пришли в восторг и сравнили актрису со «снежной королевой».

«Снежная королева. Огонь», — написали подписчики.

Сама Литвинова не отреагировала на комментарии.

58-летняя актриса Рената Литвинова снялась в белой шубе Balenciaga для глянца

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сайт «Страсти» попытался узнать секрет молодости Ренаты Литвиновой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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