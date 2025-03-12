Агата Муцениеце объяснила, почему никогда не пойдет к психологу

Агата Муцениеце отказалась идти к психологу после скандалов с Павлом Прилучным. Об этом сообщает HELLO!.

2024 год актриса посвятила судебным разбирательствам с экс-супругом, которые закончились не в ее пользу. В результате споров сын Агаты переехал к отцу и прекратил общение с матерью. Несмотря на пережитые трудности, знаменитость отказалась от консультаций психолога и справлялась с эмоциями самостоятельно. Агата не считает, что с травмами надо бороться.

«Мне нравятся мои травмы, и я не считаю, что с ними нужно бороться. Это мой багаж, мое богатство. И мне бы не хотелось прожить жизнь по-другому — пресно, ванильно. Я за масштаб в эмоциональной палитре. Разочарование и победы, радости и горести — это надо ценить и принимать с благодарностью», — высказалась знаменитость.

По словам актрисы, ей не близок путь терапии. При этом она не осуждает тех, кто обращается за помощью к психологу. Сама же Агата предпочитает делиться проблемами с подругами.

«Обсудить все с подружками гораздо проще, веселее, а еще — бесплатно!» — резюмировала она.

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