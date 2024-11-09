«Есть смысл жизни»: Лев Лещенко раскрыл секрет долголетия Александры Пахмутовой

Лев Лещенко раскрыл секрет долголетия Александры Пахмутовой.

9 ноября этого года композитор и народная артистка СССР празднует свое 95-летие. В честь этого Лев Лещенко решил рассказать о творчестве Пахмутовой и о том, как ей удается так хорошо выглядеть, несмотря на большой возраст.

Лев Валерианович уверен, что искусство стало смыслом жизни Александры Николаевны. По словам артиста, именно творчество является главной причиной ее долголетия. За все время своей профессиональной музыкальной деятельности Пахмутова создала большое количество музыкальных произведений в разных стилях не только для симфонических оркестров, но и даже для художественных фильмов и сериалов.

«Я сегодня пою у нее на концерте. Александра Пахмутова — творческий человек, у нее есть смысл жизни. В этом секрет ее долголетия, в том числе творческого», — сообщил Лев Лещенко в беседе с изданием NEWS.ru.

У композитора уже есть множество наград и орденов за вклад, который она внесла в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в честь дня рождения артистки присвоил ей звание Героя Труда и уже подписал соответствующий указ.

Ранее мы писали о том, что композитор Александра Пахмутова назвала Зыкину олицетворением русской души.