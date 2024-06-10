Композитор Александра Пахмутова назвала Зыкину олицетворением русской души

Композитор Александра Пахмутова назвала Людмилу Зыкину олицетворением русской души. Об этом сообщает Kp.ru.

10 июня 2024 года исполнилось 95 лет со дня рождения Людмилы Зыкиной. На протяжении карьеры Зыкина неоднократно сотрудничала с Пахмутовой. Вспоминая про певицу, композитор назвала ее талантливым человеком и олицетворением русской души.

«Молодым артистам нужно учиться у неё, как подавать народную песню. Она это делала идеально. Она не была ленивой. Ей всегда было интересно новое. У многих песен счастливая жизнь благодаря тому, что первой их исполнительницей была Людмила Зыкина», — считает Пахмутова.

Композитор с досадой заявила, что Зыкина ушла из жизни. По ее мнению, композиции певицы были бы сегодня актуальны и обрели бы поддержку публики.

Ранее певец Юлиан вступился за помощницу Людмилы Зыкиной в споре с бриллиантами. Подробности читайте в этой новости.

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