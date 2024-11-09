Великому российскому композитору присвоили звание Героя Труда

9 ноября советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет. В этот день президент России Владимир Путин поручил присвоить пианистке звание Героя Труда.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте указа говорится, что звание Героя Труда присваивается Пахмутовой за «особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

Без музыки Александры Пахмутовой сложно представить кинематограф СССР. Работы под ее авторством звучат в таких легендарных фильмах как: «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Баллада о спорте», «О спорт, ты — мир!», «Битва за Москву», «Сын за отца» и многих других.

В 1956 году композитор вышла замуж за поэта Николая Добронравова. Многие его стихи положены на музыку Александры Николаевны. Детей у пары не было. Супруг артистки умер в 2023 году.

Недавно Александра Пахмутова провела юбилейный концерт в Москве. В какой-то момент она так растрогалась, что заплакала, увидев фото покойного супруга.