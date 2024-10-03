«Есть подтверждение»: Виталий Бородин назвал виновную в пропаже дочки Успенской

Виталий Бородин считает, что к пропаже дочки Любови Успенской причастна ее подруга. Глава ФПБК поделился мнением в Telegram-канале.

2 октября в СМИ появилась новость о пропаже дочки Успенской. Бородин отметил, что в окружении Татьяны Плаксиной есть девушка Таисия, которая, возможно, причастна к ее исчезновению. По словам Виталия, Успенская не собирается писать заявление в правоохранительные органы, пока не будет ясности в ситуации.

«В окружении дочери Любови Успенской есть некая девушка по имени Таисия. Как мне сейчас сказали, эта барышня хотела организовать покушение на убийство Любови Успенской. Этому всему есть подтверждение, есть переписки, фото и видео... Заявление в правоохранительные органы никто пока писать не будет. Нужно установить, что вообще происходит», — высказался глава ФПБК.

Ранее сообщалось, что пропавшая дочь Любови Успенской может находиться в Израиле. Подробности читайте в этой новости.

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