Аноним раскрыл возможное местонахождение дочери Любови Успенской

Артистка Любовь Успенская сообщила о пропаже единственной дочери Татьяны Плаксиной. По некоторым данным, ее могли похитить и вывезти из страны. Однако анонимный источник Kp.ru утверждает, что женщина находится в Израиле, и с ней все в порядке.

Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что с Татьяной Плаксиной все в порядке. Дочь звезды находится в Израиле.

70-летняя певица рассказала о пропаже дочери накануне. По ее словам, Татьяна пропала два дня назад и не выходит на связь. Успенская считает, что исчезновение Плаксиной может быть связано с ее поездками в ДНР и ЛНР. Исполнительница опасается, что наследницу похитили.

Как пояснила адвокат Успенской, звезда уже обратилась в полицию и другие силовые структуры.

Об исчезновении Плаксиной сообщил и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он пояснил, что есть и другая версия похищения, о которой представители Татьяны пока не готовы рассказать публично.

В 17 лет Успенская впервые вышла замуж за Виктора Шумиловича, которому родила сыновей-близнецов. Один из них умер во время появления на свет, другой — через несколько дней. В двух последующих браках исполнительница не стала матерью. В 1987 году супругом певиц стал бизнесмен Александр Плаксин. Ему знаменитость родила дочь Татьяну.