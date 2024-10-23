«Вышла с МРТ»: актриса Алена Яковлева раскрыла, когда ее выпишут

Актрису Алену Яковлеву, госпитализированную в НИИ им. Склифосовского, могут выписать в течение двух дней. Звезда заявила, что чувствует себя хорошо.

Комментарий Яковлевой приводит агентство «Москва».

«Вот только вышла с МРТ. Скорее всего, завтра или послезавтра врачи меня выпишут и отправят домой», - поделилась знаменитость.

Яковлева попала в больницу 21 октября. У актрисы подозревали аппендицит. Ее состояние оценивали как средней степени тяжести.

22 октября Яковлевой стало лучше – подозрения на аппендицит не подтвердились. Диагноз она не раскрыла, но говорила, что врачи «долго ставили». Проблемы связаны с желудочно-кишечным трактом. Яковлева утверждала, что «никакой катастрофы пока нет».

Актриса связывала ухудшение состояния с тем, что могла мало питаться или съесть не то. Яковлева призналась, что чувствует себя виноватой перед зрителями из-за отмененных спектаклей.