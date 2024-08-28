«Есть интересные роли»: Дима Билан рассказал о съемках в кино

42-летний певец Дима Билан сообщил, что снялся в сериале. Артист поделился творческими планами с NEWS.ru.

В беседе с журналистами Билан анонсировал выход сериала в 2025 году со своим участием. По словам певца, он получает много предложений о съемках в кино. При этом Дима не на все соглашается: ему хочется найти такую роль, которая смогла бы его раскрыть.

«Хочется найти исключительно свое, чтоб правильно раскрыться. Есть разные, интересные роли, есть и главные, и камео. Мне бы хотелось попробовать и драматический, и комедийный жанры, и там, и там я себя уже проявил», — сообщил Дима.

По словам Билана, он является поклонником документального жанра. Не так давно он снялся в фильме про Игоря Крутого.

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