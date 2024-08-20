НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 августа 2024, 11:53
1 мин.

Дима Билан поделился архивным снимком в школьной форме

Певец Дима Билан выложил архивное фото, сделанное в школьные годы.
Дима Билан поделился архивным снимком в школьной форме

© Starface.ru

Популярный певец Дима Билан разместил в своем микроблоге архивный снимок, сделанный в школьные годы.

Дима Билан поделился архивным снимком в школьной форме

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вместе с фото музыкант поделился «коронной» семейной историей, которую родители чаще всего рассказывают всем о нем.

«Рассказывают, как я все время просил и хотел есть. Даже если меня перед походом в гости покормят», — заявил артист.

Исполнитель неоднократно признавался, что трепетно относится к семье, вследствие чего редко показывает самых близких людей в соцсетях. Родители артиста Николай и Нина Беланы никак не связаны с индустрией шоу-бизнеса и избегают публичности.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл стоимость выступления Димы Билана. Так, музыкант готов выступить на частном мероприятии за три миллиона рублей.

Также Дима Билан упрекнул организаторов Олимпиады во Франции в плагиате.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Дима Билан
певец
новости звезд