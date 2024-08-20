Дима Билан поделился архивным снимком в школьной форме

Вместе с фото музыкант поделился «коронной» семейной историей, которую родители чаще всего рассказывают всем о нем.

«Рассказывают, как я все время просил и хотел есть. Даже если меня перед походом в гости покормят», — заявил артист.

Исполнитель неоднократно признавался, что трепетно относится к семье, вследствие чего редко показывает самых близких людей в соцсетях. Родители артиста Николай и Нина Беланы никак не связаны с индустрией шоу-бизнеса и избегают публичности.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл стоимость выступления Димы Билана. Так, музыкант готов выступить на частном мероприятии за три миллиона рублей.

Также Дима Билан упрекнул организаторов Олимпиады во Франции в плагиате.