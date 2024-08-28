«Любви все возрасты покорны»: Рудковская рассказала об организации свадьбы Лепса и 18-летней Авроры

Продюсер Яна Рудковская призналась, что готова заняться организацией свадьбы певца Григория Лепса и его 18-летней невесты Авроры Кибы. По ее словам, артисту нужно только попросить об этом.

Роман исполнителя хита «Рюмка водки» с молодой студенткой обсуждают все лето после того, как пара впервые вышла в свет. Аврора уже давно демонстрирует бриллиантовое кольцо, предположительно, подаренное Лепсом, но при этом более конкретной информации, будет ли в скором времени свадьба, нет. Тем не менее, Рудковская, организовавшая торжество для фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова, уже готова заняться праздником артиста.

В беседе с Пятым каналом Яна поделилась, что не видит ничего плохого в союзе Григория Лепса с молодой девушкой. Поэтому, если он обратится к ней за помощью в подготовке свадьбы, она пойдет навстречу.

«Я считаю, что любви все возрасты покорны. У меня первый муж был на 19 лет меня старше. Второй на семь лет младше. Так что у меня есть два кейса», - рассказала продюсер.

Ранее Григорий Лепс резко отреагировал на вопрос журналиста о свадьбе с Авророй.