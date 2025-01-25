«Есть газовые нарушения»: почему Лолита нецензурно высказалась против коммунальщиков

Лолита Милявская публично обругала коммунальную службу, из-за которой весь жилой дом остался без газа.

Певица призналась, что пока она отдыхала с мамой и дочерью в Болгарии, в Москве появились проблемы, связанные с ее жильем. Об этом Лолита рассказала в личном блоге.

Оказалось, что Милявской позвонила старшая по дому, расположенному на Старой Басманной улице. По словам женщины, у всего дома была проверка газа, который отключили якобы по вине Лолиты: коммунальщики выявили нарушения в ее квартире.

Певица подчеркнула, что она тщательно следить за такими вещами, из-за чего проблем с коммунальной службой возникнуть не должно было.

«Я прохожу эту проверку каждый год, и каждый год меня газовщики хвалят. Мужчина походил по моей квартире, хотя никаких санкций на это не было, его случайно впустили. И потом выдал предписание, что у меня есть газовые нарушения. Посему всему дому, а не только мне, отключили газ!» — заявила артистка в социальных сетях.

Кроме того, Лолита возмутилась из-за того, что коммунальная компания не обратила внимание на то, во что ей необходимо давно вмешаться. По словам певицы, подъезд ее дома осыпается и покрывается плесенью, на что нужно выделить средства, чтобы исправить ситуацию.

«В центре Москвы отключили газ. У людей нет горячей воды, потому что весь дом на газовых колонках, и все готовят на маленьких электроплитках! И это зимой! И вы мне будете рассказывать, что надо "интеллигентно" подбирать слова?» — рассказала Лолита.

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