«Смертельно ужасные дни»: певица МакSим вышла на связь после победы над алкогольной зависимостью

Певица МакSим (Марина Абросимова) поделилась эмоциями после победы над алкогольной зависимостью. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» вышла на связь в личном блоге и призналась, что в какой-то момент перестала что-либо чувствовать и сейчас борется с этим.

Последние несколько лет выдались для МакSим особенно тяжелыми. Певица попала в ДТП, оказалась в коме, а затем долгое время боролась с алкогольной зависимостью. Артистка призналась, что сейчас чувствует себя эмоционально опустошенной, но пытается выбраться из этого состояния.

«В последнее время я искала ответы на многие вопросы. Что меня так сильно изменило? Почему в один момент я перестала чувствовать боль, любовь, гнев, радость? Почему захотела стать „стеклоглазкой льдиною“? И мне удалось. Теперь я пытаюсь вылезти из этого окаменелого нечувствия», — поделилась МакSим.

По словам знаменитости, она все осознала, случайно оказавшись перед Новым годом в отеле, где останавливалась 10 лет назад. МакSим рассказала, что с этим местом у нее связано много воспоминаний. Именно с того времени начались ее трудности в жизни, и теперь «пришло время пережить все заново, чтобы вернуться к прежней себе».

«Здесь прошли мои самые нереально счастливые дни, а спустя год — самые смертельно ужасные. Здесь я училась хранить множество чужих тайн, отдавать себя чувствам, не жалея себя ни капли, молилась, чтобы Бог за все грехи наказал меня, а не его, начинала строить „свой Вавилон“ и молчать, как „Золотая рыбка“. <…> Меня вернуло в начало! <…> Пришло время спокойно все пережить заново, чтобы вернуться к прежней себе», — заявила певица.

По всей вероятности, МакSим вспоминает о расставании с возлюбленным Антоном Петровым, от которого родила дочь Марию в 2014 году. Когда артистка находилась на седьмом месяце беременности, бизнесмен изменил ей.

Ранее сообщалось о том, что МакSим заявила о предательстве близкого человека. По словам знаменитости, он выразил сожаление о том, что она вышла из комы.