Певица Лолита Милявская выругалась на камеру после новости о проблемах в карьере

Певица Лолита Милявская выругалась на камеру после новостей о проблемах в карьере. Звезда сняла эмоциональное видео и не стала сдерживаться в выражениях.

24 января в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что у исполнительницы хита «Титаник» могут сорваться весенние гастроли. Кроме того, другие выступления тоже под угрозой из-за представителей «Русской общины», которые выступают против концертов певицы. Они напомнили ей «голую» вечеринку и прошлые высказывания.

Лолита уже не раз высказывалась по поводу обращений активистов. Она заявляла, что ее фразы были вырваны из контекста.

«Оставьте меня в покое, концерты все равно состоятся. И самое главное — перестаньте угрожать мне и зрителям, потому что это уже в уголовном поле», – говорила артистка.

Также Лолита сняла видео, на котором выругалась матом в камеру. Она дала понять, что устала. Чтобы привести себя в порядок женщина приходит на берег.

«Я морю выхожу. И тут: вдох... выдох», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская объяснила, почему ушла из шоу «Суперстар». Вместо Лолиты вести шоу с Вадимом Такменевым будет певица Наташа Королева, которая в последнем сезоне была в составе жюри.