«Я очень нервничаю»: Аллегрова сделала заявление о возвращении на сцену

Ирина Аллегрова сделала важное заявление о своем будущем в музыке, а также объявила о возобновлении творческого союза с композитором Игорем Крутым. Это произошло во время ее выступления на церемонии закрытия «Новой волны» в Казани. Об этом сообщает URA.RU.

73-летняя певица, вышедшая на сцену в финале фестиваля, представила вместе с маэстро две премьеры: песни «У окна» и «Я — женщина». Перед исполнением Аллегрова не скрывала сильного волнения и объяснила поведение.

«Я так много говорю, потому что я очень нервничаю», – сказала она.

Ее выступление встретили овациями. Обращаясь к публике, счастливая артистка предложила поблагодарить Игоря Крутого за праздник.

После шквала аплодисментов и многочисленных букетов, которые поклонники буквально несли на сцену, Аллегрова невольно сделала заявление о продолжении карьеры, намекнув, что уходить со сцены не планирует. Она анонсировала свое новое выступление, заявив: «До встречи на „Песне года“».

Игорь Крутой сразу же подтвердил эти планы, ответив: «Конечно».

Напомним, что после пандемии и начала СВО Ирина Аллегрова значительно сократила гастрольную деятельность, объясняя это тем, что не имеет права рисковать здоровьем зрителей и что «сейчас не время веселиться». Большую часть времени певица проводит в загородном доме, появляясь только на знаковых концертах.

