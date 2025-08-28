Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России

Проживающая на Кипре Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя (ИП).

По данным РИА Новости, исполнительница хита «Мадам Брошкина» в начале августа текущего года подала в налоговую службу сведения о регистрации ИП в Социальном фонде РФ.

Пугачева зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в конце 2004 года. В качестве основной деятельности в документах значится художественное творчество.

Напомним, в 2022 году Пугачева вместе с детьми улетела в Израиль, а когда там обострился военный конфликт, перебралась на Кипр. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне «были холопами — стали рабами».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева рискует потерять права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» в апреле 2026 года. По словам адвоката Сергея Жорина, если уехавшая из России певица не продлит их регистрацию в Роспатенте, то лишится контроля над своим брендом и может понести финансовые потери.