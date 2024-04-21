Дива в золотом: Настасья Самбурская получила свою первую награду на премии «Шансон года — 2024»

Актриса и певица Настасья Самбурская посетила церемонию вручения премии «Шансон года — 2024» на «Live Арене» в Подмосковье. Артистка выступила на сцене и получила свою первую в карьере певицы награду — «Золотой гриф». Об этом пишет The Voice.

Настасья Самбурская появилась на красной дорожке премии в образе роскошной голливудской дивы. Звезда сериала «Универ. Новая общага» выбрала для мероприятия золотое платье. Волосы знаменитости были уложены мягкими локонами, а яркий вечерний макияж дополнил образ. Также артистка надела массивные серьги в тон платью.

На премии «Шансон года» в этом году Настасья Самбурская получила первую в своей карьере певицы награду за песню «Безответная».

Кроме того, на церемонии вручения премии «Шансон года — 2024» появились и многие другие знаменитости. Так, певица Любовь Успенская в ярком красном платье с камнями и перьями выступила на сцене с песней «Сила моя со мной», написанной официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Затем артистка исполнила в дуэте с Александром Панайотовым песню «Еще минута».

Также мероприятие посетили Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский в сопровождении певицы МІА ВОYKA (Миа Бойка, настоящее имя — Мария Бойко), Григорий Лепс, Денис Майданов, Эвелина Бледанс и другие артисты.

«Шансон года» — музыкальная премия, вручается за особые достижения в области жанра «шансон». Учредитель акционеров — «Радио Шансон». Номинанты премии определяются путем голосования слушателей в эфире и на сайте радиостанции. В этом году ведущими концерта стали певец Александр Маршал и актриса Александра Ребенок.

Ранее сообщалось о том, что певец Денис Майданов назвал призвал не осуждать победу своего коллеги по сцене Стаса Михайлова на премии «Шансон года — 2024».