«Если скажет — пойду»: Омаров рассказал, на что готов ради молодой невесты

Бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров сообщил о готовности пойти на многое ради 23-летней невесты Валерии. Соответствующее заявление прозвучало в шоу ТНТ «Это нормально?».

Ведущая проекта Ольга Бузова в ходе диалога с 43-летним предпринимателем обратила внимание на внушительную разницу в возрасте с его невестой. Ведущая решила поинтересоваться, собирается ли экс-супруг Бородиной прибегать к пластическим операциям, чтобы сохранить молодость и соответствовать 23-летней избраннице.

«Если супруга будущая скажет, что надо идти под нож — ну что сделать, пойду. Или поменять супругу… Нет, скажет — пойду», — поделился Омаров.

Напомним, Курбан Омаров вступил в отношения с нынешней избранницей после развода с Ксенией Бородиной. В феврале текущего года бизнесмен сделал предложение своей возлюбленной. Подобное событие спровоцировало слухи о возможной беременности 23-летней девушки.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова посмеялась над новым брутальным образом Омарова.