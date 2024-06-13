«Нам было очень плохо»: Анна Седокова рассказала о разводе с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова рассказала, что была на грани развода с Янисом Тиммой. Об этом она поделилась в шоу «Личка» на YouTube.

Анна Седокова часто делится переживаниями о своей личной жизни с подписчиками. За последний год она периодически намекала на расставание с мужем Янисом Тиммой. В беседе с Ириной Мякговой певица подтвердила, что супруги в какой-то момент находились на грани развода.

«Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы сели оба дома и стали сидеть… Все стало вообще по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему — нормально. Мы друг друга буквально съели и разводились. Мы прям все — расставались», — рассказала она.

Впрочем, спустя некоторое время им все же удалось найти точки соприкосновения и сохранить брак. Сейчас, по словам Седоковой, в их отношениях царит гармония.

Ранее мы писали о том, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поцеловались на камеру после слухов о разводе.