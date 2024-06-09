Рэпер Моргенштерн* назвал Лизу Василенко будущей матерью своих детей

Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ) назвал блогершу Лизу Василенко будущей матерью своих детей. Певец сделал громкое заявление о девушке в социальных сетях.

Пара не раз намекала на то, что они уже представляют себя в роли родителей, однако, кажется, теперь рэпер настроен серьезно на продолжение рода.

Елизавета выложила в микроблог видеоролик, на котором показывала аксессуары для волос в виде цветов. В комментариях под постом ее возлюбленный Алишер Моргенштерн* написал: «Божество». После этого музыкант добавил, что Василенко будет матерью его детей, и выложил ее видео к себе на страницу.

Пользователи Сети тоже восхитились красотой блогерши и засыпали ее комплиментами, сравнив с диснеевской принцессой.

«Неземная нимфа», «Богиня женственности», «Какая нежная, красивая девочка», – отмечают фанаты.

Ранее мы писали, что телеведущая Мария Миногарова сначала хотела отказаться от участия в реалити-шоу «Сокровища императора». Модель согласилась на съемки только из-за того, что ее возлюбленный отправился в Китай с туром, а после выступлений приезжал к ней.

*признан иностранным агентом на территории РФ