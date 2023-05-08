«Если не уедет, то придется жаловаться»: Алла Пугачева остановилась на ночевку в замке незаконно

Шоумен Стас Барецкий рассказал, почему певица Алла Пугачева, приехав из Израиля, остановилась в замке в деревне Грязь. По его словам, Примадонна попросила его разрешить там переночевать. Он надеется, что певица скоро уедет, но пока артистка в России.

«Алла Борисовна попросила меня разрешить ей переночевать в замке», - сообщил Барецкий, называющий себя новым владельцем особняка.

По словам шоумена, Пугачева заняла бывшую спальню.

«Я не мог отказать ей, женщина все-таки, да и ситуация такая. Горе у нее», - поделился Барецкий с сайтом Woman.ru.

Пугачева прилетела в Россию 3 мая, чтобы 6 числа присутствовать на похоронах друга, модельера Валентина Юдашкина. На сегодняшний день она продолжает оставаться в России и возвращаться в Израиль не торопится.

Барецкий надеется, что артистка освободит замок в ближайшее время.

«Надеюсь, что скоро. А если не уедет, то придется жаловаться куда-то. Не знаю даже куда, приставам, может. По закону дом наш», - заявил шоумен.

Напомним, Барецкий утверждал, что приобрел дом за 450 млн рублей. Он планировал сделать из особняка крематорий и морг, а также открыть в нем музей похоронного дела. Документов, подтверждающих покупку, он не предъявил. Пугачева также не комментировала информацию о продаже замка. Известно, что она просила за недвижимость 1 млрд рублей.