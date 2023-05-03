74-летняя певица Алла Пугачева прилетела в Москву на следующий день после смерти Юдашкина

Певица Алла Пугачева прилетела в Россию 3 мая. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова.

Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала: «Да».

У Чупраковой поинтересовались, пойдет ли артистка на прощание с модельером Валентином Юдашкиным, которое состоится 6 мая на Троекуровском кладбище, она сказала: «Я пока у нее даже не спрашивала еще». Слова Чупраковой приводит ТАСС.

Неизвестно, где остановилась Пугачева во время приезда – в замке или в доме Юдашкиных. С семейством модельера Примадонна дружила 30 лет.

Напомним, Юдашкин скончался 2 мая. Модельер долгое время боролся с окнологией. Церемония прощания с ним начнется 6 мая в 11:00.

В марте Юдашкин с женой Мариной навестил Пугачеву в Израиле. После встречи с певицей семья улетела к дочери в Дубай.