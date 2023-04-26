«Внутри будет крематорий»: купивший у Пугачевой замок в Грязи Барецкий определил его судьбу

Алла Пугачева покинула Россию осенью прошлого года и с тех пор больше не возвращалась. Во время своего кратковременного визита на Родину певица забрала документы детей из элитной гимназии, а также выставила знаменитый замок Грязи на продажу за миллиард рублей. С тех пор вокруг особняка ходило много слухов, в том числе о том, что купивший его бизнесмен собирается сделать там аттракцион. Однако по последней информации судьба бывшего жилья Примадонны и Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ) оказалась еще интереснее.

Буквально на днях стало известно, что у замка появился новый владелец. Его приобрел за 450 миллионов рублей шоумен Стас Барецкий. Об этом он сообщил лично, подчеркнув, что торговался с бывшими хозяевами довольно долго. Планы на новую недвижимость у артиста действительно грандиозные. Он собирается открыть там огромный похоронный центр.

«Внутри него будет крематорий, морг, колумбарий. Все документы были согласованы», - прокомментировал Барецкий изданию Москва 24.

После детального изучения постройки шоумен понял, что замок идеально подходит для его задумки. В нем много небольших помещений, которые можно будет использовать в качестве склепов. Также шоумен планирует отдельные комнаты отдать под музей, посвященный истории похоронного дела.

По словам Барецкого, Галкин* и Пугачева, когда узнали, что именно он планирует сделать с их бывшим домом, возражать не стали, но у них было условие. Супруги потребовали в будущем похоронить их бесплатно, а также выделить для них отдельный склеп.

К слову, в отличие от экс-хозяев, у которых не было особых претензий к нынешнему владельцу замка, местные жители Грязи оказались крайне возмущены. Им совсем не понравилось то, что рядом с их домами будет располагаться крематорий. Однако шоумен заверил, что благодаря очистительной системе никакого запаха от горения трупов не будет слышно.

Уже сейчас Барецкий начал постепенно реализовывать свою идею. В замок на данный момент завозятся все необходимые материалы, а также оборудование. Больших ремонтных работ не предвидится, поэтому артист рассчитывает на то, что похоронное бюро откроется в течение месяца.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева собирается покинуть Израиль из-за проблем с сердцем.

*(Признан иноагентом на территории РФ)