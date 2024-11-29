«Если найдете хоть один – дарю»: Макаревич* о 70 объектах недвижимости в РФ

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал информацию о том, что у него в России есть 70 объектов недвижимости. Звезда опроверг эти данные в соцсетях и заявил, что если глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин найдет хоть один, то может забрать себе в качестве подарка. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Напомним, что не так давно Виталий Бородин заявил, что в РФ у Макаревича* есть около 70 объектов недвижимости. Мужчина задался вопросом, как можно давать человеку зарабатывать в стране, откуда он давно уехал.

Андрей Макаревич* вышел на связь в соцсетях и прокомментировал слухи. Он дал понять, что недвижимости у него в стране нет.

«Чудо расчудесное. Некто господин Бородин заявил, что у меня, оказывается, по России 70 объектов недвижимости и с каждого я получаю бешеные деньги. Господин Бородин, если найдете хоть один – дарю, ваш. Вы бы взяли себя в руки как-то, неудобно», – высказался артист.

Ранее мы писали о том, что на тему 70 объектов недвижимости уже высказывался представитель музыканта. Он назвал эти слухи ложными.

Также стало известно о том, что Макаревич* скучает по «отдельным кускам природы» в России, которых нет в Израиле: грибному лесу, рыбалке на большой реке.

*Признан иностранным агентом на территории России