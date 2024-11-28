Представитель Макаревича* назвал фантазией новости о 70 объектах недвижимости

Представитель Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) назвал фантазией новости о 70 объектах недвижимости. Об этом сообщает Абзац.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что у Андрея Макаревича* в России есть около 70 объектов недвижимости. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Какие конкретно помещения принадлежат музыканту, он не сообщил.

В беседе с журналистами пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин усомнился в достоверности данных Бородина.

«Я не знаю, откуда вообще взялась такая информация. Фантазии какие-то. Я не в курсе о точном количестве недвижимости у Андрея Вадимовича. Думаю, Виталий Бородин в скором времени даст объяснение, откуда он взял такую огромную цифру», - заявил он.

При этом Чернин рассказал, что пока певец не намерен подавать в суд на активиста.

Ранее мы писали о том, что жена Макаревича* рассказала о готовности защищать семью с оружием в руках.

*Признан иноагентом на территории РФ.