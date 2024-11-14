«По Москве я не скучаю»: Андрей Макаревич* готов окончательно разорвать связи с Россией

Уехавший из России Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) сейчас выступает за границей. На одном из концертов лидера «Машины времени» спросили, скучает ли он по Родине.

Музыкант признался, что скучает по «отдельным кускам природы» в России, которых нет в Израиле: грибному лесу, рыбалке на большой реке.

«По Москве я не скучаю, потому что я великолепно понимаю: ничего из того, что я любил там, практически не осталось. Приехать и увидеть это своими глазами, чтобы разочароваться, мне не хочется», — приводит слова из выступления артиста Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Рок-исполнитель рассказал, что из России уехали многие его друзья, которые теперь живут за границей. С ними Макаревич* поддерживает контакт и регулярно видится.

После монолога артист исполнил песню с критикой властей России. Зал восторженно хлопал Макаревичу*.

Ранее музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил, что музыкант «превратился в брюзжащего старика, ноющего под гитарку».

*(признан иноагентом на территории РФ)