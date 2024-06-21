«Если это пиво, то за 6 литров»: Катя Лель обвинила бывшего мужа в алкоголизме

Певица Катя Лель заявила, что причиной развода стал алкоголизм мужа Игоря Кузнецова. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Секрет на миллион».

В 2023 году исполнительница хита «Мой мармеладный» подала на развод после 18 лет отношений. Причиной расставания стал алкоголизм Кузнецова. По словам Кати, Игорь всегда много пил, однако в последние годы количество выпитого алкоголя резко увеличилось: мужчина употреблял почти каждый день.

«Естественно, пыталась лечить, разговаривать, и кодировали Игоря с его мамой много раз, но он шел и снимал эту кодировку. А доза какая? Бесконечная. Если это пиво, то за 6 литров, а потом все смешивалось», — высказалась знаменитость.

Катя считает, что вредная привычка помешала Игорю построить бизнес: мужчина никогда не имел стабильного дохода. По словам певицы, Кузнецов много тратил, вкладывался в дело, но «все заканчивалось фиаско. Из-за этого Лель «все тянула на себе».

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