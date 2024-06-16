49-летняя Катя Лель рассказала о несостоявшемся романе с Жан-Клодом Ван Даммом

Певица Катя Лель призналась, что американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказывал ей знаки внимания и даже просил номер телефона, чтобы продолжить знакомство. По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», встреча произошла на корпоративе в Абу-Даби.

«Такой в черной обтягивающей майке, черных брюках», — вспомнила исполнительница в эфире шоу «Секрет на миллион».

Как уточнила Катя, в тот период времени она только начала встречаться с Игорем Кузнецовым, поэтому он сопровождал ее в поездке. После корпоратива они отправились на прогулку по пляжу и случайно встретили Ван Дамма.

Актер не стал терять времени и сразу же поинтересовался у Лель, она ли та самая «суперстар, которая вчера пела».

«Я оглядываюсь — никого нет, только я. Говорит: «Дай мне свой телефончик, давай пообщаемся», — рассказала артистка.

При этом, по словам Кати, Кузнецов сразу напрягся, а Ван Дамм уверенно вышел из неловкой ситуации и попросил диск с ее песнями.

Через несколько лет Лель вновь встретила голливудского актера, но уже в Чечне. Он якобы вспомнил ее и пригласил вместе сходить в клуб, но общение не состоялось из-за главы республики Рамзана Кадырова, которого возмутили приставания Ван Дамма к российской артистке.

Ранее Катя Лель вспомнила, как простила измену бывшему мужу, поскольку посчитала, что он так пытался самоутвердиться. В тот день Кузнецов был сильно пьян, из-за чего полностью потерял контроль над собой.