«Если бы не онкология, она еще прожила бы»: Проскурякова и Николаев сообщили о тяжелой смерти члена семьи

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о личной трагедии. Умерла любимая собака супругов по имени Зоя.

Зоя прожила 14 лет и восемь месяцев. Причиной смерти любимого питомца породы шпиц звезд стало онкологическое заболевание.

Проскурякова описала собаку как добрую, интеллигентную и ласковую любимицу всей семьи.

«Она была очень красивой, доброй и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она еще прожила бы…», — написала 41-летняя артистка в социальных сетях.

Юлия Проскурякова познакомилась с Игорем Николаевым случайно, когда пришла на его концерт в качестве зрителя. В 2010 году пара поженилась. Семья воспитывает восьмилетнюю дочь Веронику.

Жена Игоря Николаева давно привыкла к негативу в свой адрес. Более того, исполнительница хита «Ты мое счастье» даже сама может создавать для недоброжелателей повод для насмешек. Недавно певица опубликовала в соцсети серию фото, на которых она предстала со шваброй руках. Артистка в шутку предложила подписчикам выбрать, что означают снимки.

Недавно артистка поздравила Кристину Орбакайте с 53-летием. Она публично обратилась к дочери Аллы Пугачевой в личном блоге.