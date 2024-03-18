«Колхоз! И это жена Николаева?»: певица Юлия Проскурякова высмеяла сама себя

Певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова часто сталкивается с критикой со стороны пользователей Сети. Более того, некоторые до сих пор сравнивают ее с бывшей женой певца Наташей Королевой. Артистка решила в шуточной форме ответить критикам. Об этом сообщает boda.

Юлия Проскурякова давно привыкла к негативу в свой адрес. Более того, исполнительница хита «Ты мое счастье» даже сама может создавать для недоброжелателей повод для насмешек. Недавно певица опубликовала в соцсети серию фото, на которых она предстала со шваброй руках. Артистка в шутку предложила подписчикам выбрать, что означают снимки.

«Чтобы это могло значить? 1. Наконец-то она занялась клинингом? 2. Пошла по домам? 3. Рекламирует клининг-компанию? 4. Открыла бизнес? Слава Богу, хотя бы петь не будет. 5. А может быть, это кино? 6. Так проводят свободное время? 7. Наконец-то решила прибраться в квартире? 8. Что за детский сад? Колхоз! И это жена Николаева?» — подписала кадры Юлия Проскурякова.

Большинство пользователей Сети в комментариях к посту певицы предположили, что Юлия Проскурякова сейчас занята в новом проекте, а эти фото — кадры со съемок. Известно, что знаменитость сейчас активно пробует себя в кино, однако она не стала комментировать новые снимки.

Ранее мы писали о том, что Юлия Проскурякова улетела из России без Игоря Николаева. Артистка отправилась на отдых в компании подруг.