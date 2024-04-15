«Еще платить и платить»: Таисия Повалий сообщила об экономии после покупки дома

Известная певица Таисия Повалий призналась, что приобрела загородный дом в Подмосковье в ипотеку, и теперь она вынуждена экономить, чтобы поскорее выплатить кредит. Об этом пишет портал PROZVEZD.

«Еще не могу сказать, что этот дом мой, потому что мне за него еще платить и платить», - поделилась артистка.

Исполнительница уточнила, что переехала в особняк вместе с супругом и матерью, к тому моменту дом уже был обставлен мебелью. Звезда также не подтвердила слухи о том, что она просила мебель у знакомых и брала у них деньги в долг.

«Все разговоры о том, что я прошу у коллег мебель, - это слухи. У Коли Баскова тоже ничего не просила. У него очень дорогая мебель: я такую не потяну», - заключила Повалий.

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