Украинская певица Таисия Повалий стала гражданкой РФ и рассказала, как проголосовала

Украинская певица Таисия Повалий недавно получила российский паспорт и 16 марта впервые проголосовала на выборах президента. Артистка постоянно проживает в Москве с 2022 года.

«Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России… Меня переполняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа», - приводит mk.ru слова Повалий.

Певица подчеркнула, что страна меняется в лучшую сторону и выразила уверенность, что все трудности получится преодолеть.

При этом Таисия не стала отвечать на вопрос журналиста о том, за кого отдала свой голос, но отметила, что проголосовала «за путь к свету и созиданию».

«Я счастлива, что в такой важный для нашей страны день смогла это сделать и отдала свой голос», - заключила Повалий.

Ранее Генпрокуратура Украины заочно обвинила Таисию Повалий в поддержке России, коллаборационизме и публичных призывах к военным действиям.

Также сообщалось, что украинская певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, в феврале 2024 года подала заявление на получение гражданства России.