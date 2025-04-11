«Еще одна скрепа»: Дима Билан высказался о рекорде Овечкина по голам в НХЛ

Популярный российский певец Дима Билан отреагировал на рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Музыканта цитирует «Спорт-Экспресс».

«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко», — высказался поп-исполнитель.

Билан подчеркнул, что пересекался с Овечкиным.

6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Незадолго до этого Дима Билан пожаловался на трудности в жизни.

Также Дима Билан рассказал, что заработал первые деньги в Москве в пешеходном переходе.