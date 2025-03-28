«Измордовала судьба»: Дима Билан пожаловался на трудности в жизни

Певец Дима Билан рассказал о непростом периоде жизни, который смог пережить. Он признался, что в определенный момент устал от своей популярности и даже хотел все бросить.

По словам исполнителя хита «На берегу неба», одним из самых сложных для него стал 2010 год.

«Измордовала судьба и желание всех посмотреть, кто такой Дима Билан. Мне же прохода не давали! Помню, у меня было интервью на одном канале. И у меня спросили: «Вы не устали сами от себя?» Ответил честно: «Я очень устал! Куда не повернешься, везде Билан. Домой приходишь, в зеркало смотришь, там тоже Билан. Какой-то кошмар!» - разоткровенничался Дима в беседе с mk.ru.

Он подчеркнул, что в итоге благодаря своему сильному внутреннему стержню смог побороть это и не сойти с ума.

«Когда, например, какие-то сложные комбинации в жизни и тревожные моменты происходят, человеку, как созданию, хочется прямо пропорционально себя вести. Он очень хочет веселиться. Поэтому сейчас больше востребована танцевальная музыка, которой я тоже очень много и долго болел», - сказал Билан, добавив, что сейчас больше тяготеет к балладам.

Ранее Билан рассказал, как относится к критике. По словам музыканта, за свою творческую жизнь пережил немало моментов, когда его критиковали. И если в прошлом исполнитель принимал все близко к сердцу, то теперь научился не тратить нервы.