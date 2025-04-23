«Еще 10 кг надо сбросить»: дочь Заворотнюк пожаловалась на фигуру после родов

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что недовольна своей фигурой после родов. Анна рассказала о восстановлении в соцсети.

Весной 2025 года Анна впервые стала мамой. Она родила сына по имени Марсель и теперь регулярно рассказывает о материнских буднях. В личном блоге Заворотнюк показала фото с прогулки с коляской. Анна надела черное платье, сидящее по фигуре, серый пиджак, солнечные очки и остроносые туфли.

«В эре бежевой мамочки», — подписала публикацию блогерша.

К слову, подписчики восторженно отреагировали на пост Анны. Они отметили ее стиль и стройную фигуру после родов. Однако, как выяснилось, сама знаменитость недовольна своим видом: она мечтает сбросить еще 10 кг.

«Красотка! И как остаться такой худой после родов?» — написала подписчица.

«Самый приятный комплимент! Но, если честно, мне еще 10 кг надо сбросить», — ответила Анна.

Подписчики попросили Заворотнюк не худеть и заявили, что она хорошо выглядит в этом весе.

Ранее Анна Заворотнюк обратилась к покойной маме после рождения сына Марселя. Подробности читайте в этой новости.

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