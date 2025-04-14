«Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой»: дочь Заворотнюк обратилась к ней после рождения сына

Модель Анна Заворотнюк, которая родила первенца 2 апреля, обратилась к покойной матери Анастасии. Об актрисе она вспомнила, когда проводила время с сыном и услышала песню Басты «Сансара».

По словам Анны, звезде «Моей прекрасной няни» очень нравился этот трек. Из-за этих воспоминаний блогерша даже чуть не расплакалась.

«Не плакать… много лет назад мы ехали с мамой в машине и заиграла эта песня, она, помню, ей очень понравилась. Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой», - поделилась Заворотнюк.

Напомним, что дочь Анастасии родила сына, которого назвали Марселем, прямо накануне дня рождения мамы. В 2025 году актрисе могло бы исполниться 54 года. 3 апреля ее муж Петр Чернышев приехал на кладбище с маленькой дочерью и привез на могилу жены букеты цветов. Оказалось, что у креста фигурист проводит очень много времени.

Ранее Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк.