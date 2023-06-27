«Ему жестко прилетает»: названа причина частых проблем со здоровьем у 76-летнего Бари Алибасова

В последнее время все внимание публики приковано к Бари Алибасову. Дело в том, что у 76-летнего продюсера серьезные проблемы со здоровьем. Поговаривают, совсем недавно мужчина не мог даже самостоятельно передвигаться. Алибасов не называет причины ухудшения здоровья. В эфире шоу «Светская хроника» Пятого канала экстрасенс Марианна Абравитова прокомментировала сложившуюся ситуацию Бари.

По словам медиума, у мужчины возникли проблемы со здоровьем из-за «черных тайн», вот почему сейчас «ему прилетает достаточно жестко». Марианна убеждена, что Алибасов совершил какую-то ошибку, за которую теперь он расплачивается.

Напомним, что два года назад продюсер отмечал свой день рождения в больнице. Тогда мужчина перенес операцию на позвоночнике после неудачного падения.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, почему отец считает его негодяем из-за миллиарда рублей. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 49-летняя телеведущая Юлия Высоцкая впервые ответила на критику своего кулинарного шоу.