«Ассоциируюсь у него с негодяем»: сын Бари Алибасова рассказал, почему редко видится с отцом

Известный продюсер Бари Алибасов 6 июня празднует свой день рождения. Шоумен на протяжении многих лет эпатировал публику и устраивал из своего праздника фееричное шоу. Но последние несколько лет звезда успокоился и засел дома, а все из-за проблем со здоровьем. Сын знаменитости дал интервью, в котором рассказал о том, что сейчас происходит в жизни артиста.

Бари-младший рад, что теперь его отец не устраивает шумные вечеринки по случаю дня рождения, а проводит этот день в тишине, только с близкими людьми. При этом сам молодой человек не часто общается с папой. Он поддерживает связь с ним через его помощницу Лену.

«Есть один момент, который отягощает наши отношения. Как я уже сказал, у папы проблемы с памятью, восстановить некоторые фрагменты старой памяти уже невозможно, можно только придумать новые», – начал рассказ он.

Наследник продюсера рассказал, как папа «профукал» крупную сумму денег в Соединенных Штатах Америки в 2004–2007 годах. Теперь мужчина якобы считает, что у него в сейфе лежит миллиард. Он до сих пор иногда думает о больших покупках, открывает сейф и обнаруживает, что средств там нет. По словам Бари-младшего, у мужчины начинается стресс, из-за которого ухудшается здоровье.

Тогда Бари-младший вместе с Леной придумали выход. Они сказали продюсеру, что сын занял у него миллиард на бизнес, а потом потратил его на отдых на Мальдивах.

«Так что я периодически ассоциируюсь у него с негодяем, который увел у него куда-то миллиард рублей. Из-за этого я стараюсь его как можно меньше нервировать. Поэтому я обычно выбираю время, когда папа не думает о своем миллиарде, и встречаюсь с ним, чтобы было все хорошо», – подытожил наследник в беседе с mk.ru.

В итоге молодой человек встречается с отцом не чаще раза в месяц. Но он не волнуется, ведь рядом с Алибасовым есть верная помощница и подруга Елена. Бари-младший считает, что пусть лучше его считают негодяем, чем обвинения перейдут на Елену.

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