«Ему очень горько»: продюсер рассказал о переживаниях Киркорова по поводу карьеры

Продюсер Виктор Кинн рассказал о переживаниях Филиппа Киркорова по поводу карьеры. Виктор поделился мнением с порталом NEWS.ru.

Карьера Филиппа Киркорова переживает трудные времена. После посещения «голой» вечеринки певец столкнулся с критикой россиян и отменой на ТВ. Артист объяснил ситуацию тем, что он «вошел не в ту дверь». По мнению продюсера, Филипп произнес эту фразу искренне. Кроме того, он считает, что Киркоров сожалеет о произошедшем.

«Ему очень горько. Говоря о том, что он зашел не в ту дверь, Филипп действительно сожалеет», — высказался Виктор.

В феврале 2024 года Киркоров впервые за два месяца появился на экране ТВ. Филипп вернулся в шоу «Маска» и выступил в роли председателя жюри. Во время съемок певец принес публичные извинения и провел анализ своего поведения. Подробности смотрите в этой новости.

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