«Эмоции зашкаливали»: Костомаров побывал в больнице, где провел 175 дней

Фигурист Роман Костомаров побывал в «Коммунарке», где провел 175 дней. Он встретился там с врачами.

Об этом Костомаров рассказал в своем Telegram-канале.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали», - написал он.

Спортсмен опубликовал фотографию с врачами и поблагодарил их. С Костомаровым в больнице находилась жена Оксана Домнина.

Костомаров попал в больницу в январе 2023 года. Его выписали в июле – за это время фигурист перенес несколько ампутаций.

При выписке спортсмен говорил о произошедшем с ним и благодарил медиков. Костомаров признавался: он думал, что в январе уехал на скорой для того, чтобы сделать укол и прополоскать рот, и через час вернется домой. Но болезнь чуть не забрала его жизнь.

Олимпийский чемпион отмечал, что в «Коммунарке» с ним работали лучшие врачи и медсестры. После выписки спортсмен стал активно тренироваться: он научился ходить по лестнице через ступень, плавать в бассейне, писать с помощью протеза. Недавно он с женой посетил день рождения певицы Юлии Ковальчук.