Роман Костомаров и Алсу без мужа приехали поздравить Юлию Ковальчук с 41-летием

Певица Юлия Ковальчук отметила 41-летие 12 ноября: она устроила вечеринку и собрала друзей. Поздравить артистку пришел спортсмен Роман Костомаров, он был вместе с женой Оксаной Домниной.

Подробности сообщает Teleprogramma.pro.

Ковальчук была на собственном дне рождения в мини-платье из бархата алого цвета. На руки певица надела прозрачные перчатки. Она сделала небрежную укладку, а макияжем выделила губы.

Поздравить артистку пришли многие звезды. День рождения Ковальчук посетили Костомаров и Домнина, а также певица Лариса Долина. Она выбрала для мероприятия жакет оверсайз и брюки палаццо.

На празднике присутствовали певица Алсу и юморист Гарик Мартиросян с женой. Алсу была на вечеринке без мужа, что насторожило поклонников.

Ранее Ковальчук объяснила, почему не оставляет супруга одного присматривать за детьми. Оказалось, что у семьи есть помощники в лице няни и родителей.