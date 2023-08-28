Актер Максим Виторган рассказал о снижении заработков после потери работы в РФ

Максим Виторган рассказал о снижении заработков после потери работы в РФ. Актер поделился откровением с порталом PROZVEZD.

В соцсети Максим пожаловался на то, что его вырезали из сериала «Контакт». Лицо знаменитости заменили при помощи нейросети. Артисту подрисовали щеки, изменили прическу и голос. Вот почему теперь в сериале Виторгана с трудом можно узнать.

Как выяснилось, Максим не получал большой заработок с роялти от киноролей. Однако после недавнего инцидента экс-избранника Ксении Собчак перестали звать на съемки. Это сказалось на его доходах.

По словам Виторгана, недавно начались съемки нового сезона «Беспринципных». Артист сыграл культовую роль в данном проекте, однако теперь его нельзя будет увидеть в продолжении сериала.

«Было решено сразу снимать без меня, чтобы потом не переделывать», — сообщил Максим.

Ранее мы писали о том, что юрист поймал безработного Максима Виторгана на лжи о ситуации в России. Подробности смотрите в этой статье.

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