Эмигрировавший в США российский блогер назвал удививший его факт

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон, который уехал в США, заявил, что в Америке его удивили передвигающиеся на электроскутерах полные люди. Об этом он заявил в ходе онлайн-трансляции, отрывок из которой опубликован на YouTube.

Как признался блогер, поначалу он не верил, что в США люди с избыточным весом часто передвигаются на специальных скутерах, но вскоре сам стал свидетелем этого.

Помимо этого, инфлюэнсер был удивлен, что нередко к подобным средствам передвижения прибегают люди, которые находятся лишь на грани ожирения.

«Он уже сдался, он уже не хочет ходить вообще никогда», — поделился Давыдов.

В то же время Мэддисон пожаловался, что за несколько месяцев нахождения в США набрал вес. Он связал это с высокими вкусовыми качествами американских блюд.

Ранее мы писали, что налоговая заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова.

Также сообщалось, что блогерша и модель Дина Саева начала музыкальную карьеру.