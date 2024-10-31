25-летняя блогер и модель Дина Саева начала музыкальную карьеру

Блогер и модель Дина Саева рассказала, что подписала первый контракт с музыкальным лейблом. Ставшая знаменитой в соцсетях 25-летняя девушка начала музыкальную карьеру. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу знаменитости.

Брюнетка побывала на PR Бранче 2024, организованном лейблом Rocket Record. Она выступила на сцене с речью и упомянула о том, что теперь сотрудничает с лейблом.

«Я рада быть частью Rocket Records. Мы с ребятами готовим очень классный материал, надеюсь, что он совсем скоро выйдет», — заявила она.

Дина Саева также отметила, что планирует посвятить творчеству много времени и открыта для предложений о сотрудничестве.

«Решила не упустить возможность и сказать всем присутствующим: если кто-то хотел бы со мной поработать в начале моей музыкальной карьеры, то пишите, я всегда открыта. Всех люблю!» — добавила девушка.

Напомним, что в 2020 году модель выпускала трек «Я ищу тебя», но после этого ничего нового не появлялось. Пока нет информации о том, собирается ли она записывать альбом и когда поклонники услышат ее композиции. Свою популярность Саева обрела благодаря соцсетям. В 2020 году она попала на 2-е место в списке российского Forbes, как одна из самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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