Налоговая заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инфлюэнсер погряз в долгах, его компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей.

«По иску бывших партнёров из торговой фирмы „Артпласт“: суд обязал „Банду“ вернуть им ₽103 тысячи. Всего же на компании Гасанова сейчас висит четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Блогер запустил «Банда Фудс» в апреле 2023 года с целью продажи «самых брутальных и фотогеничных» роллов. Однако бизнес продержался около трех месяцев — партнеры компании «Доставка 24» подали в суд на «Банда Фудс», заявив, что Гасанов задолжал им 645 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Гусейну Гасанову удалось спасти квартиру в «Москва-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС.